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تقدم كبير لقوات الجيش في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

تقدم كبير لقوات الجيش في الجوف

الخليج 365 ـ الجوف

حققت قوات الجيش ورجال القبائل، تقدماً ميدانياً في جبهات القتال بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

 

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش كسرت هجوماً شنته مليشيات الحوثي في جبهة الحبيل شرق بئر المرازيق بالمحافظة.

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ولفتت المصادر إلى أن قوات الجيش المسنودة برجال القبائل تمكنت في هجوم معاكس من دحر مسلحي المليشيات من عدة مواقع والسيطرة على مواقع "الكدادي" و"المرباخ" و"عرق الحبيل والرخه" و"عرفان" شرق بئر المرازيق.

 

ولفتت أن المليشيات الموالية لإيران تكبدت قتلى وعشرات الجرحى في صفوفها.

 

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات فشلت خلال هجماتها المتكررة في انتشال جثث قتلاها الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في مناطق الاشتباكات

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