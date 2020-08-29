شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرعية تطالب بموقف أممي واضح من خروقات الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

طالبت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتهم وإدانة قصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية استهدف مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة الساحلية بغرب اليمن.



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ودعا وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوثه إلى اليمن مارتن جريفيث ورئيس فريق الرقابة الأممية برئاسة الجنرال ابهيجيت جوها، إلى اتخاذ موقف واضح من خروقات المليشيا الحوثية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأسفر القصف المدفعي الحوثي وفقا للوزير اليمني عن أضرار فادحة بالمباني التابعة للمطاحن التي تعد أحد أهم المشاريع التنموية وركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

‏وأشار الإرياني إلى أن هذا الاستهداف ليس الأول من نوعه وهو تحد سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثة الرقابة الأممية، وتأكيد إضافي على تنصل المليشيا المدعومة من إيران من التزاماتها وتعهداتها، ومضيها في التصعيد وجر الأوضاع في مدينة الحديدة لما قبل اتفاق السويد دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية التي يعاني منها السكان في مناطق سيطرتهم