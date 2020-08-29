اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر وصرواح بمأرب

0 نشر
اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر وصرواح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر وصرواح بمأرب

الخليج 365 ـ مأرب

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 29/آب/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements

 

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديريتي مجزر وصرواح غربي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مجزر وصرواح بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا