مقتل مقربين من زعيم المليشيا في جبهة صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ صعدة اعترفت ميليشيا الحوثي بمصرع قيادي بارز جديد مقرب من زعيمها عبدالملك الحوثي، جراء المواجهات المستمرة مع القوات الحكومية مسنود من مقاتلات التحالف العربي في عدد من الجبهات.

Advertisements ونعت الميليشيا الحوثية مصرع القيادي المدعو "عبدالمنعم المغربي"، دون أن تحدد كعادتها مكان مصرعه. مصدر عسكري ميداني كشف أن القيادي الحوثي قُتل مع عدد من مرافقيه في المعارك الدائرة بجبهة الجوف. وأوضح المصدر أن المغربي أحد المقربين من عبدالملك الحوثي وكان يقود عناصر الميليشيا في جبهتي ميدي وحيران بمحافظة حجة خلال السنوات الماضية. وقد كلّفه مؤخرا زعيم المليشيا بالمشاركة في قيادة المعارك بجبهة الجوف حيث لقي مصرعه مع مرافقيه

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