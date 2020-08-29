شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير أول رحلة تجارية بين الإمارات وإسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستعد شركة طيران " العال " الإسرائيلية، لتسيير أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، يوم الاثنين المقبل. Advertisements وستحمل رحلة الذهاب الرقم "‭‭LY 971‬‬" والعودة "‭‭LY 972‬‬"، في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي للإمارات وإسرائيل على الترتيب. ويتوقع أن تنقل الرحلة وفدا إسرائيليا ومساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توسط في التوصل لاتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي المعلن عنه في 13 أغسط

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