شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. حوثي يختلي بطفلة عمرها 7 سنوات في تعز وما فعها معها كان مروعاً وصادماً؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - في جريمة هزت تعز واليمن بشكل عام أقدم احد افراد الحوثيين على اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات بالرغم من توسلها وصراخها الذي لم يجدي نفعا .

وفي السياق عبر الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ادانتها لجريمة اغتصاب طفلة لم تتجاوز السابعة من عمرها من قبل أحد أفراد مليشيا الحوثي في منطقة الجند غرب مديرية التعزية بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وتستنكر الشبكة في هذا الصدد عدم قيام مليشيا الحوثي بأي إجراء حتى اللحظة ضد الجاني التابع لقواتها وكون الجريمة وقعت في المناطق التي تسيطر عليها.

وتزداد جرائم الاغتصاب في الفترة الاخيرة سواء للجنسين من الأطفال أو الفتيات والنساء نتيجة الحرب والانفلات الأمني وغياب مؤسسات الدولة والقضاء الفعال وكذا منظمات الحماية والمجتمع المدني بالاضافة إلى نجاة مرتكبي تلك الجرائم من العقاب الرادع

صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الخميس الموافق 27أغسطس2020م

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. حوثي يختلي بطفلة عمرها 7 سنوات في تعز وما فعها معها كان مروعاً وصادماً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.