شكرا لبحثكم عن خبر البيضاء.. مسلحان يعدمان شاباً بعد اتفاق على تحكيمهما قبلياً في قيفة رداع والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مسلحان على قتل شاب بعد اتفاق على تحكيمهما قبليا في منطقة قيفة رداع بمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في سابقة غير معهودة في عرف وأسلاف القبائل اليمنية لاقت استنكارا واسعا.

وتداول ناشطون فيديوها مروعا لقيام مسلحين من أسرة الجوفي باعدام الشاب عبد الله صالح زيعور بطريقة وحشية وهو مقيد فوق قبر اثنين من اقاربهما امام مرأى ومسمع جمع من الناس أثناء موقف تحكيم قبلي.

ويتهم آل الجوفي الشاب القتيل عبد الله صالح زيعور بقتل شخصين من أسرة الجوفي وهما نبيل أحمد الجوفي وابن عمه قبل نحو شهرين.

وقال ناشطون، ان أسرة زيعور وأسرة الجوفي اتفقتا عبر وسطاء وقيادات حوثية على إخراج القاتل من السجن وإرساله مع اعضاء الوساطة ويقدمون باسم الجاني كما هو بالعرف القبلي ما يسمى "معبر النقاء" وهو أن يذهب متبوعاً بحشد من أسرته وقبيلته إلى أسرة القتيل وهو يحمل كفنه، وفي هذه الحال تنتهي القضية غالبا بالعفو عنه أو تسليم الدية في حضور للقبائل وفي مكان مفتوح، أو أن يترك في أمن الدولة لتأخذ الأمور مسارها القانوني حال رفضهم العفو كما هو متفق عليه مع الوساطة.

وأشاروا الى ان ذوي الدم من أسرة الجوفي رفضوا العفو عن الشاب وقاموا بنقله مقيدا الى فوق قبور المجني عليهما وإعدامه برصاصات كثيرة بطريقة بشعة مماثلة للجرائم التي يرتكبها داعش والقاعدة.

ولاقت الجريمة استهجانا وسخطا واسعين، محملين قيادة مليشيات الحوثي والوساطة القبلية المسؤولية ازاء هذه الجريمة غير المألوفة التي تكشف ما وصلت إليه القبائل اليمنية من انتهاك للأسلاف والأعراف في عهد الحوثيين.

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