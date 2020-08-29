شكرا لبحثكم عن خبر عدن تصدر قرارات تعيين لموظفين كبار بمحافظة مارب .. تفاصيل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم، تشكيل الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف مأرب.

وجاء تشكيل الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في محكمة استئناف مأرب على النحو التالي:

القاضي محمد قائد سالم محمد حميدان رئيسأَ.

القاضي شداد عبدالرب محمد حسن القباطي عضواً.

القاضي خالد صالح محمد الورد عضواً.

كما أقر المجلس، تعيين القاضي صادق سعيد مدهش هزاع المروني رئيساً لشعبة الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف تعز، والقاضي محمد أحمد عبدالوهاب عضواً في نيابة استئناف محافظة تعز.

وأقر المجلس أيضا تعيين كل من:

القاضي أدهم سعيد عباد العولقي رئيساً للنيابة الإستئنافية الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن

القاضي صالح أحمد فرج مدحجي رئيساً لنيابة إستئناف محافظة شبوة

القاضي أحمد محمد حمود أبو أصبع رئيساً للمحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب

القاضي يحيى محمد السعيدي عبيد بالعيد قاضياً في المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن

القاضي عبدالكريم محمد الشجاع عضواً في نيابة غرب تعز الإبتدائية

القاضي عبدالجليل محمد أحمد قائد عضواً في نيابة الأموال العامة بمحافظة تعز

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