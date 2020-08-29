طبيب يحذر من استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن

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يزيد بن سلمان - شبوة - يستخدم الكثير، الأعواد القطنية لتنظيف الأذن بشكل يومي، إلا أن هذه الأعواد تتسبب في العديد من الأضرار .

ونصح الطبيب الروسي، إيفان ليسكوف، بعدم استخدامها إلا عند الضرورة، موضحًا أن التنظيف يجب أن يشمل المنطقة الخارجية المرئية من الأذن فقط.

وأضاف أن إزالة الشمع من الأذن قد يسبب التقاط العدوى وإلحاق الأذى بقناة الأذن، إذ أنه يحميها ويحدّ من احتمال إصابة الأذن الخارجية بالالتهاب.



وأفاد بأن تراكم الشمع لا يسبب ضعف السمع أو فقدان هذه الحاسة، وهو يخرج بسهولة من الأذن أثناء القيام ببعض الوظائف مثل المضغ .

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