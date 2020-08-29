الحديدة.. المليشيا تقصف مناطق سكنية ببيت الفقيه والتحيتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن مليشيات الحوثي قصفت منطقتي الطور والجاح بمديرية بيت الفقيه والجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن.



وذكرت المصادر، أن المليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 والقذائف عيار 120.

وتابعت المصادر، إن بقايا جيوب المليشيات استهدفت البلدتَين بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 بعنف وكثافة.

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وفي التحيتا، أَطلَقتْ مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، نيران أسلحتها المتوسطة عشوائيًّا على القُرى السكنية في منطقة الجبلية.

وأفاد مصدر محلي في الجبلية، أن القُرى السكنية ومزارع المواطنينَ في المنطقة تعرَّضت لاستهدافٍ بالأسلحة الرشاشة عيار 12,7 و عيار 14,5 ومعدَّل البيكا من الحوثيين.

وأضاف المصدر، إن الاستهداف كان بشكل عشوائي وقد طال المارة في الطرقات والعاملين بالمزارع مسبباً الخوف والرعب في أوساط المدنيين.

ومنذ انطلاق الهدنة الأُممية بالحديدة في العام 2018م تواصِل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها بحق المدنيينَ مخلِّفة آلاف الضحايا في صفوفهم