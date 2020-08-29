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مليشيا الحوثي ترتكب 55 خرقا في الحديدة خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

مليشيا الحوثي ترتكب 55 خرقا في الحديدة خلال الساعات الماضية

الخليج 365 ـ الحديدة

ارتكبت مليشيا الحوثي،  خلال الساعات الماضية، 55 خرقًا للهدنة الأُممية، في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، في الـ 12 ساعة الماضية.

 

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ووثقت القوات المشتركة، قيام المليشيات الحوثية بارتكاب الخروقات التي بلغ عددها (55) خَرْقًا في الساعات الماضية، في مناطق الجبلية والطور والجاح والتُّحيتا وحَيْس ومدينة الحديدة.

 

وطبقا للمصادر؛ فقد قَصفت المليشيات تلك المناطق بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيارات 120وعيار 82، وبقاذف القنابل، واستَخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة منها عيار 14,5 وعيار 12.7، وسلاح القناصة.

 

وأوضحت المصادر، أن عمليات القصف والاستهداف طالت المدن والقُرى السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة والفرعية الرابطة بين مناطق مختلفة، وتسببت في إعاقة حركة التنقُّل وتعطيل أعمال المدنيين وبث الخوف والهلع في صفوف النساء والأطفال

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