شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية تفتح النار على ”غريفيث” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استنكرت الحكومة اليمنية الشرعية، الجمعة، تصريحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفثس، حول لقائه مسؤول إيراني.

واعتبرت الشرعية لقاء غريقيث بالمسؤول الإيراني تجاهلا للدور "التخريبي لإيران في زعزعة أمن واستقرار اليمن وتحويلها منصة لاستهداف دول الجوار وإقلاق أمن المنطقة وتهديد خطوط الملاحة".

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني: "تابعنا باستغراب تصريحات المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس بشأن لقاءه كبير مساعدي وزير خارجية إيران علي أصغر خاجي، والذي تجاهل الدور التخريبي لإيران في زعزعة أمن واستقرار اليمن وتحويلها منصة لاستهداف دول الجوار وإقلاق أمن المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية".

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وانتقد الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، تجاهل غريفثس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن فحص حطام أسلحة جرى استخدامها في 4 هجمات إرهابية على السعودية، والمعلومات التي كشفت عنها وزارة الدفاع الأميركية بشأن شحنتي أسلحة إيرانية الصنع استولت عليها في بحر العرب في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.

وأكد أن من يرسل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة إلى ميليشيا الحوثي لاستهداف الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية لا يمكن أن يكون داعية سلام.

وأضاف، "ومن يرعى الإرهاب وينشر الفوضى في المنطقة لا يمكن أن يكون شريكا في بناء مسار للسلام".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، أعلن عن عقد لقاء وصفه بأنه "بنّاءً" مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، وأشار إلى أنه تبادل مع المسؤول الإيراني" وجهات النظر حول الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وخلق جوّ ملائم لاستئناف العملية السياسية في اليمن".