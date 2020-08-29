شكرا لبحثكم عن خبر حصاد المعارك الأخيرة.. حصيلة كبيرة من الخسائر البشرية والمادية للمليشيا الحوثية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - للأسبوع الثاني على التوالي تحقق القوات المسلحة، بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية انتصارات وتقدمات ميدانية استراتيجية، مكبدة مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في مختلف جبهات القتال وخصوصا جبهات محافظات (مارب والجوف وصنعاء والبيضاء والضالع).

وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة خسائر مليشيا الحوثي وأشارت إلى عدد القيادات التي لقت مصرعها والانتصارات الكاذبة التي تدعي زورا تحقيقها المليشيا، وما تناقلته وسائل إعلامها الرسمية ليس سوى عشر الخسارة الحقيقية.

ووفق عملية رصد للخسائر البشرية للمليشيا الحوثية – خلال هذا الأسبوع – ومعاركها الأخيرة على أطراف محافظة مأرب والجوف والبيضاء بلغ عدد قتلا المليشيا (614) قتيلا ونحو (1254) مصابا في مختلف الجبهات، بينهم قيادات بارزة، البعض منهم كانت تدخره قيادة المليشيا لإدارة العمليات الصعبة والمعقدة والاهتمام بأمن وحماية قائد المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي من ضمن هذه القيادات..

– الصريع روح الله زيد علي مصلح وهو قيادي بارز ونجل أحد أبرز مؤسسي الحركة الحوثية بصعدة.

– الصريع عزي صلاح دحوة المكنى بـ”أبو صالح” أبرز القيادات في الجوف وصعدة وذراع عبدالملك الحوثي الأيمن، عين مؤخرا أركان حرب المنطقة السادسة التابعة للمليشيات.

القياديان الحوثيان ينتميان إلى محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثية وقد أعلنت المليشيا دفن جثمانيهما يوم الاثنين بصنعاء، ونشرت صورا لهما.

الصريع محمد أمير الحوثي المقرب من قائد المليشيا والمعين قائد محور المحجزة مديرية صرواح مع أكثر من (40) حوثيا عشرة منهم مرافقيه وذلك في جبهة صرواح.

الصريع طه حسين محمد الولي المتخصص في تدريب وتأهيل دبابات ودروع وقناصة وهندسة لقي مصرعه في جبهة الرخيم قانية ويعد الولي أحد خريجي جنوب لبنان عام ٢٠١٣.

الصريع عبد الحميد نصر علي الشاهري أركان حرب اللواء 312وعدد من مرافقيه.

والقائمة طويلة بمن تم حصدهم خلال الاسبوع وهناك العديد من القيادات التي لم يعلن عنها بعد إما تكتما من قبل قيادات المليشيا أو مفقودة لا يعلم مصيرها.

وبحسب مصادر ميدانية فإن مئات الجثث ما تزال مرمية في الشعاب والوديان والصحاري في جبهات الجوف والبيضاء ومأرب وصنعاء وأن أفراد المليشيا لا تهتم بهم ولا تلتفت إليهم.

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وفي جانب المعدات والآليات العسكرية كانت خسارة المليشيا فادحة، وأبرز ما تم رصده:

– 38 طقما حوثيا بما فيها دمرت كليا.

– 11 طقماً حوثياً صارت بيد أبطال الجيش.

– 15 عربة BMB وغيرها تم تدميرها تدميرا كليا.

– 7عربات BMB دمرت جزئياً.

– تم استعادة عربتين بكامل عتادهما.

– تم تدمير دبابتين في قصف للطيران.

– تمكنت قوات الجيش من إسقاط خمس طائرات مسيرة حوثية في قانية والجوف.

– 3 عيارات23 تم تدميرها.

– تدمير مخازن أسلحة واغتنام عشرات الأسلحة والمعدلات والرشاشات.

(سبتمبر نت)