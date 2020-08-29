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يزيد بن سلمان - شبوة - فيما والده مسؤول كبير بالجيش الوطني...مقتل حوثي في معارك مأرب يثير جدلا أثار مقتل نجل قيادي بارز الشرعية اليمنية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي. حيث قتل العقيد ابراهيم مجاهد قايدحزام الغليسي في مواجهات ضد الشرعية في مأرب ونعته مليشيات الحوثي . Advertisements ويعد العقيد ابراهيم نجل العميد مجاهد قايدحزام الغليسي اركان حرب المنطقه السادسة الموالي للشرعية.

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