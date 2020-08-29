شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن مقتل أحد قياداتها المقربة من عبدالملك الحوثي (الاسم وصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، مصرع أحد قياداتها البارزة، والمقربة من زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، خلال المعارك التي تدور بين المليشيات والجيش الوطني.

ونعت مليشيات الحوثي مصرع القيادي المدعو "عبدالمنعم المغربي" دون أن تحدد مكان مقتله، لكن مصادر عسكرية يمنية كشفت أن القيادي الحوثي قُتل مع عدد من مرافقيه في المعارك الدائرة بجبهة الجوف.

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وبحسب مصادر مطلعة، فإن القيادي "المغربي" أحد المقربين من عبدالملك الحوثي وكان يقود عناصر الميليشيات في جبهتي ميدي وحيران بمحافظة حجة خلال السنوات الماضية.

وطبقا للمصادر فإن المغربي كلّفه زعيم التمرد عبدالملك الحوثي، مؤخراً، بالمشاركة في قيادة المعارك بجبهة الجوف حيث لقي مصرعه مع مرافقيه.

يشار الى أن المليشيات الحوثية خسرت العشرات من عناصرها وقياداتها البارزة في المعارك التي تشهدها جبهات البيضاء والجوف ونهم خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن تكتمها على مصرع قيادات كبيرة أخرى.

