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مليشيا الحوثي تعلن نجاح عملية جديدة بالتنسيق مع الجيش الوطني

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، عن نجاح عملية جديدة لتبادل الأسرى، وتمكنت من تحرير 20 من أسراها في تبادل مع القوات التابعة للحكومة الشرعية.

جاء ذلك في تصريح لمسؤول ملف الأسرى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، عبر صفحته في تويتر.

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وقال المرتضى، إن المليشيات نجحت في تحرير 20 من معتقليها في عمليات تبادل للأسرى بعدة جبهات.

وذكر المرتضى أن صفقات التبادل تمت عبر وساطات محلية، دون أن يحدد الجبهات التي جرت فيها صفقات تبادل الأسرى.

يذكر، أن وساطات محلية متكررة قد نجحت بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين في عدة مناطق باليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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