شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن نجاح عملية جديدة بالتنسيق مع الجيش الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، عن نجاح عملية جديدة لتبادل الأسرى، وتمكنت من تحرير 20 من أسراها في تبادل مع القوات التابعة للحكومة الشرعية.

جاء ذلك في تصريح لمسؤول ملف الأسرى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، عبر صفحته في تويتر.

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وقال المرتضى، إن المليشيات نجحت في تحرير 20 من معتقليها في عمليات تبادل للأسرى بعدة جبهات.

وذكر المرتضى أن صفقات التبادل تمت عبر وساطات محلية، دون أن يحدد الجبهات التي جرت فيها صفقات تبادل الأسرى.

يذكر، أن وساطات محلية متكررة قد نجحت بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين في عدة مناطق باليمن.