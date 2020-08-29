المليشيا تعدم 4 من عناصرها بعد محاولتهم الهرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء أعدمت مليشيات الحوثي الارهابية، الجمعة 28 اغسطس 2020م أربعة من عناصرها في نقطة تفتيش تابعة لها بمحافظة الجوف بعد محاولتهم الهرب من مواقعها بجبهات القتال.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية، أن مسلحي مليشيا الحوثي المتمركزين في نقطة الصفراء احتجزوا أربعة من عناصر المليشيات الذين ينتمون لمنطقة حمدة بمديرية عيال سريح. ولفتت المصادر الى ان مشرف الحوثيين بجبهة النضود أقدم على إعدام الأربعة العناصر بعد اتهامهم بـ"التفريط والخيانة" اثر فرارهم من مواقع المليشيات

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