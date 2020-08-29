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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تختطف 30 مواطنا من أبناء الحيمة بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
قامت مليشيات الحوثي بحملة اختطافات طالت 30 مواطنا في إحدى قرى مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء.
وذكر مصدر محلي، أن مسلحي مليشيات الحوثي برفقة حملة أمنية اقدموا على اختطاف ثلاثين مواطنا من أبناء قرية بيت الكبش في الحيمة الداخلية.
ولفت المصدر إلى أن المليشيات اختطفت المواطنين ونقلتهم الى جهة غير معروفة دون أي مبرر يذكر.
ولاقت حملة الاختطافات والاعتقالات التعسفية استياء كبير من قبل أهالي قرى مديرية الحيمة الداخلية .. محملين قيادة المليشيات بالمديرية المسؤولية سلامة حياة المختطفين
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