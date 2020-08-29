شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... الحوثيون يكشفون الاتفاق السري لإنهاء الحرب وتفاصيل اخرى تنشر للمرة الأولى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي بجماعة الحوثيين، وعضو ما تسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للجماعة، محمد المقالح، عن مشاورات سرية أفضت إلى اتفاق جديد لإنهاء الحرب في اليمن.

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وقال المقالح في تغريدة على "تويتر" إن اتفاقاً جديداً يطبخ بعد أسابيع وأشهر من المفاوضات السرية والمؤسف أنه لايؤسس للسلام ولا لوجود دولة لكل مواطنيها.

وأشار إلى أن الاتفاق يكرس الوضع الحالي أي جيوش متعددة ومناطق ممزقة وحروب متواصلة ونهب مشترك للموارد وشعب بلا مرتبات ولا عمل وكل واحد وشطارته ومقدار عمالته للمحاور الاقليمية والدولية.

ولم يكشف القيادي الحوثي عن الأطراف المشاركة في المشاورات السرية التي أفضت إلى هذا الاتفاق لكن سياق حديثه يشير إلى أن الاتفاق بين جماعته من جهة والحكومة الشرعية ودول التحالف من جهة أخرى.