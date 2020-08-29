شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب وجيش الشرعية يتعرضون لأكبر مجزرة مفجعة وسط المدينة وقوات الحوثيين على أعتاب تحقيق إنتصار تاريخي سيغير موازين المعركة نهائياً (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية في مأرب أن صاروخ باليستي استهدف معسكر الأمن المركزي في مأرب، وأدت إلى مقتل وإصابة حوالي مئة جندي وعددا من القادة.

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وأوضحت المصادر أن الصاروخ أصاب المعسكر حوالي الخامسة فجرا، أثناء تجمع تعزيزات عسكرية كانت وصلت من الجنوب،لإسناد موقف قوات الشرعية في جبهات مأرب.

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وبينت المصادر أن الصاروخ وقع وسط تجمع الجنود، مخلفا الكثير من القتلى والجرحى.

واتهم ناشطون تابعون للإصلاح الإمارات وصغير بن عزيز بالتعاون مع الحوثيين في هذه العملية، حيث تحمل العملية بعدا استخباراتيا دقيقا.

وزع الإعلام الحربي التابع للحوثي، اليوم الجمعة، مشاهد لعملية تطهير حسب قولة لمعسكر الخنجر الاستراتيجي والمناطق المحيطة به في محافظة الجوف، بعد فرار قوات الشرعية، تاركين عتاد وسلاح ومدرعات عسكرية على امتداد النطاق العملياتي للعملية العسكرية.

وامتدت عملية التطهير إلى ما بعد معسكر الخنجر لتشمل القرى المحيطة ومنها قرية بير عزيز،

وتكمن أهمية المعسكر في تحكمه بعدة طرق رئيسية في مديرية “خب والشعف”، التي تشكل حوالي ثلثي مساحة محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية.