شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن..الشيخ " العرادة " يخرج عن صمته ويكشف سبب استهداف الحوثيين لمسجد بمأرب اثناء الصلاة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تصريحات له عقب الاستهداف الصاروخي الجديد للحوثيين على مأرب أعتبر محافظ مأرب اللواء "سلطان العرادة" أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والمساجد أثناء الصلاة دليل على إفلاسها وهزيمتها على الأرض". . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وأكد المحافظ " العرادة " أن "مأرب أبعد على الحوثيين من عين الشمس وتعيش في استقرار وتنمية وهدفنا استعادة صنعاء مشيرا الى أن "مقاومة اليمنيين لهذه المليشيا تعد دفاعا عن الهوية والوجود".

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