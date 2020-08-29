شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. يحدث الآن في مدينة مأرب انفجارات عنيفة والطائرات تملأ سماءها…(تفاصيل).. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قتل وجرح العشرات من مسلحي قوات هادي والإصلاح ، اليوم الجمعة، إثر إنفجار داخل احد المعسكرات شمالي مدينة مأرب .
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وقالت مصادر محلية بمأرب ان انفجار هز معسكر اللواء 159 شمالي المدينة، ما ادى الى مقتل 20 عسكريا على الاقل وجرح أكثر من 60 آخرين كحصيلة اولية .
فيما تحدثت مصادر مطلعة في قوات هادي والإصلاح ان الانفجار ناجم عن هجوم بصاروخ باليستي استهدف المعسكر، الا ان قوات صنعاء لم تعلن بعد عن تنفيذ هجوم صاروخي .
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