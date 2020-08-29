شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن ..تفاصيل اغتصاب الطفلة خديجة .؟ من هو الدكتور اليمني الذي قام ببيعها للمغتصبين.؟ وكيف افلت من جريمته بصورة واحدة .؟ وماذا... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل انه للطفلة اليمنية خديجة التي اختفت وظهرت قبل أسبوعين في مصر.

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يظهر الفيديو الحالة الصحية للطفلة مضرجة بالدم وجوارها شخص يتكلم عن الحالة المادية الصعبة للأسرة وعجزهم عن دفع تكاليف علاجها.

وكانت الأنباء قد تضاربت عن حقيقة اغتصاب الطفلة اليمنية خديجة ، فقد ادعى ناشطون أنها تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة شبان مصريين.

أما السفارة اليمنية في القاهرة فقد قالت في بيان لها إن الطفلة اليمنية خديجة لم تغتصب أو حتى تم اختطافها بل تاهت في طريقها ليتم إرجاعها في اليوم التالي من قبل أحد الأشخاص حسب تعبيرها.

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ومؤخرا تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا أنه للطفلة وأمها وهي تقول لمن يكذب كلامنا دون ذكر توضيح أكثر في الفيديو وهل هو حقيقة للطفلة خديجة.

من جانب أكد قال الدكتور غسان البذيجي وهو طبيب جراحة يمني يعمل في مصر في منشور على صفحته بالفيس بوك بعنوان طفلة الدقي أن الحالة الصحية للطفلة جيدة وليس بها أي خطر.

واتهم أم الطفلة التي نشرت الفيديوهات بالكذب والفبركة والتهويل ، غير أنه لم يذكر أنها الطفلة خديجة التي اختفت ولم يوضح أو يذكر أي تفاصيل عن تأكيد اغتصاب أو نفيه.

في ذات السياق كشفت مصادر مصرية اليوم الجمعة أن الدكتور غسان البذجي هو من اختطف الطفلة خديجة وأخذ مبالغ ماليه من المغتصبين

وأكدت المصادر أن البذجي له ضلوع كبير في تهريب أطفال يمنيين الى مصر والعمل على بيعهم كـ سلع رخيصة للمتعة مقابل مبالغ مادية.

وأضافت المصادر بان البذجي قام بتهديد ام خديجة َأن تكلمت بجريمة الاغتصاب لابنتها، تحت تبرير الخوف من تضييع القضية في حالة نشر الخبر للرأي العام.

وكان غسان قد تصور مع الطفلة خديجة قبل اغتصابها بساعات لكي يبرر للناس ان الطفلة لا زالت بخير وانه بذلك بريء.

ويطالب الشارع اليمني بكشف الحقيقة للرأي العام وتأكيد أو نفي الاغتصاب من جهة رسمية أو جهة الأسرة في ظل غموض كبير يحيط بالقصة.