شكرا لبحثكم عن خبر مشرف حوثي يعتدي على ”مؤذن كفيف” أثناء إقامة صلاة الجمعة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، أن مشرف حوثي اعتدى على مؤذن كفيف أثناء إقامة صلاة الجمعة، بإحدى مساجد محافظة إب.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن مشرف حوثي يدعى علي الخولاني، قام بالاعتداء على مؤذن مسجد دار الشرف الكفيف الحاج علي التويتي، حال قيامه في البدء بإقامة صلاة الجمعة، بعد انتهاء الخطيب، فيما الخولاني ومن برفقته يريدون أداء ما يسمونها "الصرخة" قبل الاقامة.

وبينت المصادر أن الخولاني مد يديه وتلفظ على المؤذن التويتي واتهمه بأنه "داعشي" وهو يمسك ببندقيته بطريقة استفزت الجميع.

ولفتت المصادر إلى أن أحد المصلين تدخل بصورة فردية وابعد الخولاني عن الكفيف عكس المتواجدين الذين اكتفوا بالاستنكار والمشاهدة فقط، قبل أن كانت ستحدث كارثة داخل المسجد.

وتمارس المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا، استفزازاتها في المساجد بشكل متواصل.

وتحولت الخطب في معظم المساجد بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، إلى منابر للسب والتحريض والنيل من الصحابة والتابعين والاخرين من اليمنيين الرافضين لمشروع المليشيا الحوثية.

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