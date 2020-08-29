شكرا لبحثكم عن خبر فتوى يمنية جديدة بشأن ”عاشوراء” تثير ردود فعل واسعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت فتوى يمنية جديدة للداعية الحبيب بن علي الجفري، اليوم الجمعة، حول "عاشوراء" ردود فعل واسعة.

وقال الجفري في فتوى مقتضبة نشرها على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليها " المشهد اليمني "، أن "من "فَرِحَ" في عاشوراء بنصر سيدنا موسى الكليم عليه السلام دون تطاول فهو على "حق"، ومن "حزن" فيه على مُصاب سيدنا الحسين وآل البيت عليهم السلام دون غلو فهو على "حب"".

وأضاف مؤكدا: و"الحق" و "الحب" هنا لا يختصمان..

وأثارت الفتوى ردود متنوعة بعضها مؤيدة وأخرى غاضبة.

وتعمد مليشيا الحوثي، على إقامة وتنظيم فعاليات طائفية للاحتفاء بمقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، تحت شعار "هيهات منا الذلة" والذي يصادف العاشر من محرم كل عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتوى يمنية جديدة بشأن ”عاشوراء” تثير ردود فعل واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.