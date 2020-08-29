شكرا لبحثكم عن خبر في أول تعليق على قصف الحوثيين لمأرب.. العرادة يوجه دعوة للمواطنين في مناطق سيطرة المليشيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه محافظ محافظة مارب اللواء سلطان العرادة، اليوم الجمعة، دعوة للمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

ودعا العرادة، الآباء والأمهات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ألا يتركوا أبنائهم للمليشيا الحوثية لتسوقهم بأمواج كثيفة إلى المحارق في الجبهات.

وأضاف في تصريح له: "يؤلمني حصول هذه المجازر بحقهم ومنهم الأطفال والمغرر بهم، إلا أن الجيش مضطر للتعامل معهم لأنهم يحملون مشروع القتل ويحملون الأسلحة".

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وقال محافظ مارب، إن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والمساجد أثناء الصلاة، دليل على إفلاسها وهزيمتها على الأرض من قوات الجيش الوطني والمقاومة.

وأشار إلى أن استهداف المسجد، اليوم، يعد رابع استهداف للمساجد في مارب من المليشيا الحوثية، ويدل على الحقد الدفين الذي تحمله على مرتاديها، مؤكدا أن رجال الأمن منتشرين في أماكن خدماتهم المختلفة يعملون لحماية المواطن وأمنه واستقراره وليسوا متكدسين في المعسكرات.

وأضاف أن مثل هذه الاستهدافات الحوثية لن تنال من عزيمة الأمن ولا الجيش ولا المواطن اليمني، مؤكدا رفض اليمنيين لمليشيا الحوثي الإجرامية، ولو لم تقاتله إلا النساء، مشددا على أن مقاومة اليمنيين لهذه المليشيا تعد دفاعا عن الهوية والوجود.

وأكد العرادة، للمليشيا الحوثية الانقلابية، أن مارب أبعد على مليشيا الحوثي الانقلابيةمن عين الشمس، وتعيش في أمن واستقرار وتنمية، مؤكدا أن رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مشارف صنعاء والجوف والبيضاء.