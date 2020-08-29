شكرا لبحثكم عن خبر آخر إحصائيات انتشار فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا في اليمن، تسجيل عشر إصابات جديدة خلال الساعات الماضية في اليمن.
وقالت اللجنة في نشرتها اليومية على تويتر، إنها سجلت 8 إصابات جديدة في حضرموت وإصابتين في محافظة مأرب.
وأكدت اللجنة، ارتفاع إجمالي الحالات المؤكدة بكورونا في اليمن إلى (1943) منها (563) وفاة و(1107) حالة شفاء.
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