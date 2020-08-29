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آخر إحصائيات انتشار فيروس كورونا في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا في اليمن، تسجيل عشر إصابات جديدة خلال الساعات الماضية في اليمن.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية على تويتر، إنها سجلت 8 إصابات جديدة في حضرموت وإصابتين في محافظة مأرب.

وأكدت اللجنة، ارتفاع إجمالي الحالات المؤكدة بكورونا في اليمن إلى (1943) منها (563) وفاة و(1107) حالة شفاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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