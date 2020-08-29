شكرا لبحثكم عن خبر بعد ان تقدم لخطبة هاشمية ...حوثي يعتدي باللطم على ”عيسى الليث” ويصفه بالمزين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر مطلعة ان منشد زوامل الحوثيين المدعو عيسى الليث تعرض للضرب واللطم من قبل احد الاشخاص المنتمين لعائلة هاشمية مرتبطه بالحوثي .
وفي التفاصيل ان منشد زوامل الحوثيين عيسى الليث تقدم الى احدى الاسر الهاشمية لخطبة احدى البنات الا ان والد الفتاة التي تنحدر من اسرة جحاف الهاشمية رفض عيسى الليث ومد يده ليعتدي عليه باللطم على وجهه واصفا الليث بأنه "مزين " وليس هاشمي فكيف يتجرأ ويطلب بنت هاشمي بحسب المصادر .
واثارت تلك الحادثة سخرية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي من الليث فرغم ماقام به من انشاد وتحريض وتغني بعنصرية الحوثيين الا انه لم يسلم من عنصريتهم وتعرض للضرب .
واختتمت المصادر ان الليث قام بتقديم شكوى على من قام بضربه الى زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان تقدم لخطبة هاشمية ...حوثي يعتدي باللطم على ”عيسى الليث” ويصفه بالمزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.