شكرا لبحثكم عن خبر بعد ان تقدم لخطبة هاشمية ...حوثي يعتدي باللطم على ”عيسى الليث” ويصفه بالمزين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر مطلعة ان منشد زوامل الحوثيين المدعو عيسى الليث تعرض للضرب واللطم من قبل احد الاشخاص المنتمين لعائلة هاشمية مرتبطه بالحوثي .

وفي التفاصيل ان منشد زوامل الحوثيين عيسى الليث تقدم الى احدى الاسر الهاشمية لخطبة احدى البنات الا ان والد الفتاة التي تنحدر من اسرة جحاف الهاشمية رفض عيسى الليث ومد يده ليعتدي عليه باللطم على وجهه واصفا الليث بأنه "مزين " وليس هاشمي فكيف يتجرأ ويطلب بنت هاشمي بحسب المصادر .

واثارت تلك الحادثة سخرية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي من الليث فرغم ماقام به من انشاد وتحريض وتغني بعنصرية الحوثيين الا انه لم يسلم من عنصريتهم وتعرض للضرب .

واختتمت المصادر ان الليث قام بتقديم شكوى على من قام بضربه الى زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي .