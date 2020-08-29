شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات جديدة من أمطار شديدة الغزارة على ثمان محافظات يمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، تحذيره للمواطنين بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول مع استمرار هطول الأمطار على مختلف المحافظات، بعد أن شهدت العاصمة صنعاء اليوم وأمس أمطار شديدة الغزارة وسيول جارفة أغرقت الشوارع والمحلات.

وتوقع المركز في نشرته التي أطلع عليها " المشهد اليمني "، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة يصاحبها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوبا إلى صعده شمالا.

وأشار إلى احتمال أن يمتد هطول الأمطار غربا إلى سهل ومرتفعات تهامه في (حجه والحديدة ) وشرقا إلى الصحاري والهضاب الداخلية خاصة لمحافظات ( البيضاء وشبوه وحضرموت والجوف ومارب وأجزاء من المهرة) واحتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السهل الساحلي الجنوبي والمناطق الداخلية المحاذية له من المهرة شرقا إلى لحج غربا.

ونوه باستمرار الأجواء الحارة على الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية.

وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

ونصح ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية.

وكان فلكيين ومراكز أرصاد، اعلنوا عن حالة جوية ماطرة، على المحافظات الغربية، تبلغ ذورتها يوم الاثنين المقبل.

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