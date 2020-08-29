شكرا لبحثكم عن خبر حصيلة جديدة لضحايا صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي على مصليين أثناء صلاة الفجر بمارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لضحايا صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي على مصليين أثناء صلاة الفجر بمحافظة مارب.

وأفادت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن القصف الصاروخي الذي شنته المليشيا استهدف مسجدا في معسكر قوات الامن الخاصة بمدينة مارب، أثناء صلاة الفجر، خلف عشرات القتلى والجرحى.

وبينت المصادر أن أكثر من عشرين شخصا استشهدوا، وجرح 60 آخرين.

ويأتي القصف بالتزامن مع التصعيد العسكري للمليشيا على حدود المحافظة والمستمر منذ قرابة الشهرين وخلف قتلى وجرحى بالمئات.

و أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، ظهر اليوم أنه اعترض ودمر صاروخا “باليستيا” وطائرة مسيرة أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه مدينة نجران، جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ والطائرة المفخخة اللذين أطلقتهما المليشيا باتجاه المملكة، مشيرًا إلى أن المليشيا تطلق الصواريخ والطائرات المسيرة بطريقة متعمدة؛ لاستهداف الأحياء المدنية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف عن رصد لغم بحري زرعته المليشيا جنوب البحر الأحمر؛ لتهديد حركة الملاحة.

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