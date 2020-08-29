شكرا لبحثكم عن خبر انفجار قارب صيد يقل 6 مصريين قرابة السواحل اليمنية نتيجة لغم بحري حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي 3 صيادين مصريين حتفهم ونجى 3 آخرين في انفجار لغم بحري بقارب كان يقلهم في المياه الإقليمية للبحر الأحمر.

وأكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن من خلال متحدثه الرسمي العقيد الركن تركي المالكي “إنه عند الساعة 02:00 من فجر يوم الحالي نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري”.

وأوضح المالكي، أن قارب الصيد كان على متنه “ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم، بينما استشهد ثلاثة آخرون نتيجة انفجار اللغم البحري”.

وكشف مسؤول رفيع في القوات المسلحة اليمنية، أن عمليات البحث والتحري رصدت بشكل تقديري إجمالي عدد الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية على امتداد الساحل الغربي للبلاد، يتجاوز 300 لغم، كما عمدت الميليشيات على تفخيخ العشرات من القوارب التي تستخدمها الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران لاستهداف سفن في المياه الإقليمية.