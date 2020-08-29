شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل آخر المواجهات..الحوثيون يتساقطون شرق الجوف بعد محاصرتهم من قبل قوات الجيش الوطني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تساقطت المليشيا الحوثية شرق محافظة الجوف بعد محاصرتهم من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة برجال القبائل وبمقاتلات التحالف العربي .

وقالت مصادر ميدانية اليوم أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة برجال القبائل قامت بمحاصرة عربات عسكرية حوثية وهو ما تخض عن هروب العناصر الحوثية في جميع الاتجاهات بعد ارتباك المليشيا .

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وأضافت المصادر أن ارتباك المليشيا الحوثية تسبب في اندلاع المواجهات المسلحة بين جزء من الهاربين مع قوات محصنة حوثية أخرى وسقوط العديد منهم .

وأكدت المصادر مصرع العديد من المقاتلين الحوثيين وأسر مجموعة أخرى وإعطاب أربع عربات عسكرية بعد محاصرتها في جبهة العلم وحرق ثلاث عربات أخرى بعد أن تاهت بالطريق فوقعت قرب مواقع الجيش الوطني والمقاومة.

هذا ويتسبب جهل العناصر الحوثية بالتضاريس في إقليم سبأ في مصرع المئات من الحوثيين والذين وصلوا خلال الشعر الحالي إلى مايقارب الألف قتيل جلهم في أطراف مأرب و الجوف والبيضاء .