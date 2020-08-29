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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من كل الاتجاهات.. الجيش الوطني يهاجم مواقع الحوثيين في البيضاء مع 15 غارة للتحالف السبت 29 أغسطس 2020 الخليج 365 قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء، مساء الجمعة، بأن القوات الحكومية نفذت عملية هجوم مشتركة بين الحازمية ولواء الأماجد، على الحوثي من جميع الاتجاهات في مديرية الصومعة.

Advertisements وأفادت المصادر، بأن اشتباكات عنيفة دارت بين أفراد مقاومة البيضاء ولواء الأمجاد بجبهة الحازمية من جهة، وبين عناصر مليشيات الحوثي من جهة أخرى، بمديرية الصومعة. وشن طيران التحالف أربع غارات استهدفت آليات وتجمعات وتعزيزات لمليشيات ‎الحوثي بالمشيريف كما استهدف ناطع وولد ربيع بـ 11 غارة جوية.

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