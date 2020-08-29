الإرياني: إيران لعبت دور تخريبي في اليمن ولا يمكن أن تكون شريكاً لبناء السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: إيران لعبت دور تخريبي في اليمن ولا يمكن أن تكون شريكا لبناء السلام

السبت 29 أغسطس 2020

الخليج 365

عبر وزير الإعلام معمر الإرياني عن استغرابه من تصريحات المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفث بخصوص لقاءه كبير مساعدي وزير خارجية إيران علي أصغر خاجي.



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وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) "ان التصريحات تجاهلت الدور التخريبي لايران في زعزعة أمن واستقرار اليمن وتحويلها منصة لاستهداف دول الجوار واقلاق أمن المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية"‏.

وأضاف الإرياني "ان المبعوث الاممي مارتن جريفث تجاهل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن فحص حطام أسلحة جرى استخدامها في اربع هجمات ارهابية على السعودية، والمعلومات التي كشفت عنها وزارة الدفاع الأمريكية بشأن شحنتي أسلحة إيرانية الصنع استولت عليها في بحر العرب كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي".

‏وأكد الإرياني ان من يرسل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وخبراء صناعة الالغام والعبوات الناسفة إلى مليشيا الحوثي لاستهداف الشعب اليمني ودول طالجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية لا يمكن أن يكون داعية سلام، ومن يرعى الارهاب وينشر الفوضى في المنطقة لا يمكن ان يكون شريكا في بناء مسار للسلام.