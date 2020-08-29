عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاهد.. الحوثيون يوزعون مجلات طائفية لغرس الإرهاب والعنصرية في اليمن

السبت 29 أغسطس 2020

الخليج 365

وزعت المليشيا الحوثية عدد من المجلات التعبوية والطائفية على عدد كبير من الأطفال في مناطق سيطرتها تهدف إلى جرهم إلى التشدد وغرس قيم الإرهاب والعنصرية في اليمن .



وقالت مصادر محلية، إن هذه المجلات تم توزيعها على الأطفال في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا من خلال مدراء المدارس والتي أصبحوا تابعين للمليشيا بعد تغيير غير الموالين لهم .

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وأضافت المصادر أن المجلات لإعداد مختلفة من مجلة_جهاد " ب " ومجلة_جهاد " أ " وتوزع الأولى للصفوف الاعدادية والثانية للابتدائية والتي تصدر عن مؤسسة الإمام الهادي الثقافية الشيعية والتي يتم دعمها من قبل المرجعيات الشيعية على مستوى الوطن العربي .

وأكدت المصادر أن هذه الأعداد شملت الحث على الجهاد للدفع بالأطفال الى الجبهات وتحويلهم الى وقود لحربهم الطائفية والعبثية .

وشملت الإعداد على بدع مثل عاشوراء والولاية والعبودية لفئة بعينها لغرس قيم العنصرية وهو ما قد يجر اليمن إلى العبودية وإغراقه في الصراعات الطائفية لعشرات السنين .

هذا وتتعارض هذه الأفكار مع التطورات في العصر الحالي التي تعود باليمن إلى عصر القرون الوسطى والذي عصف بالدول الأوربية إلى الحروب الدينية لعشرات السنين وتحررت منها الشعوب من خلال الثورات منذ عشرينات القرن الماضي .