شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يوقفون خمس محطات بعد اتهامها بتهريب النفط بهدف احتكارها للسوق السوداء (وثائق) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أوقفت شركة النفط اليمنية - فرع الحوثيين - خمس محطات لبيع المواد البترولية بعد اتهامهم ببيع كميات مجهولة المصدر بهدف احتكار السوق السوداء لصالح المليشيا الحوثية والتي تدر عليها دخلا ماليا كبيرا.

وقالت مصادر في شركة النفط اليمنية - فرع صنعاء - للمشهد اليمني أمس الخميس أن الحوثيين والذين يتاجرون بالسوق السوداء أوقفوا هذه المحطات بتهمة ادخالهن مواد بترولية من مناطق الشرعية بهدف احتكار السوق لصالح المليشيا وخنق المواطنين .

ونفت المصادر صحة ادعاء المليشيا أن هذه الكميات من النفط غير مطابقة للمواصفات والمقاييس مؤكدة أن المواد البترولية القادمة من مناطق الشرعية أكثر جودة من التي يستوردها تجار المليشيا .

والغت شركة النفط اليمنية اليوم الخميس التراخيص الممنوحة لمحطة الكاظمية الواقعة في مديرية خمر - بيت الضاوي - محافظة عمران ومحطة الفتح الواقعة في مديرية الجراحي محافظة الحديدة .

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كما قامت قبل ثلاثة أيام بإلغاء التراخيص لثلاث محطات أخرى هي : محطة باتكو الواقعة في سعوان ش الأربعين و محطة عمار رسام الواقعة في مديرية بني الحارث ش 40 المطار ومحطة رفاد الكميم الواقعة في مديرية بلاد الروس ـ خدار.

واشتكت قيادات حوثية في وزاراة النفط من تراجع عملية البيع في السوق السوداء التابعة لها والتي تضخ لها 90% من صادراتها بعد توسع عمليات إدخال المواد البترولية من مناطق سيطرة الشرعية وهو ماتسبب في حرمانهم من إيرادات كبيرة والتي تحول غالبيتها لعملياتها العسكرية .