شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يوزعون مجلات تعبوية وطائفية لغرس قيم الإرهاب والعنصرية في اليمن (صور) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وزعت المليشيا الحوثية عدد من المجلات التعبوية والطائفية على عدد كبير من الأطفال في مناطق سيطرتها تهدف إلى جرهم إلى التشدد وغرس قيم الإرهاب والعنصرية في اليمن .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم الخميس أن هذه المجلات تم توزيعها على الأطفال في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا من خلال مدراء المدارس والتي أصبحوا تابعين للمليشيا بعد تغيير غير الموالين لهم .

وأضافت المصادر أن المجلات لإعداد مختلفة من مجلة_جهاد " ب " ومجلة_جهاد " أ " وتوزع الأولى للصفوف الاعدادية والثانية للابتدائية والتي تصدر عن مؤسسة الإمام الهادي الثقافية الشيعية والتي يتم دعمها من قبل المرجعيات الشيعية على مستوى الوطن العربي .

وأكدت المصادر أن هذه الأعداد شملت الحث على الجهاد للدفع بالأطفال الى الجبهات وتحويلهم الى وقود لحربهم الطائفية والعبثية .

وشملت الإعداد على بدع مثل عاشوراء والولاية والعبودية لفئة بعينها لغرس قيم العنصرية وهو ما قد يجر اليمن إلى العبودية وإغراقه في الصراعات الطائفية لعشرات السنين .

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هذا وتتعارض هذه الأفكار مع التطورات في العصر الحالي التي تعود باليمن إلى عصر القرون الوسطى والذي عصف بالدول الأوربية إلى الحروب الدينية لعشرات السنين وتحررت منها الشعوب من خلال الثورات منذ عشرينات القرن الماضي .