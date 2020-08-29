شكرا لبحثكم عن خبر البيضاء : هجوم واسع من كل الاتجاهات على مواقع الحوثيين و15 غارة جوية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء اليوم الجمعة 28 أغسطس ، بأن القوات الحكومية نفذت عملية هجوم مشتركة بين الحازمية ولواء الأماجد، على الحوثي من جميع الاتجاهات في مديرية الصومعة وفقا لما نقلته وكالة خبر.

وأفادت المصادر، بأن اشتباكات عنيفة دارت بين أفراد مقاومة البيضاء ولواء الأمجاد بجبهة الحازمية من جهة، وبين عناصر مليشيات الحوثي من جهة أخرى، بمديرية الصومعة.

وشن طيران التحالف أربع غارات استهدفت آليات وتجمعات وتعزيزات لمليشيات ‎الحوثي بالمشيريف كما استهدف ناطع وولد ربيع بـ 11 غارة جوية.