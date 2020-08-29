شكرا لبحثكم عن خبر المرور السعودي: منح رخصة قيادة بدون اختبار لصاحب التصريح بـ«شرطين» والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح المرور السعودي، أن «المادة ٣٩، فقرة ٤ من النظام تنص على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن ١٨ فيُعطى رخصة قياده دون اختبار»، وذلك وفق حساب المرور على موقع «تويتر».

وقال المرور السعودي إن من يحمل تصريح قيادة يمكنه الحصول على رخصة قيادة دون إجراء اختبار، حال توافر الشرطين: أن تتم المراجعة خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمامه لسن الثامنة عشرة.

وتابع المرور المرور السعودي: «يكتفى بالاختبار السابق، كونه طبَّق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة»، جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن مفاده أنه يريد استبدال التصريح برخصة قيادة، متسائلا عن المتطلبات.