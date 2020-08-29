شكرا لبحثكم عن خبر مناشدة عاجلة من أبناء الجالية اليمنية في تركيا إلى الحكومة الشرعية وطيران اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناشد عدد كبير من الجالية اليمنية في تركيا الجهات المعنية في الحكومة الشرعية بالعمل على إجلاءهم من تركيا وتسيير رحلات جوية بين تركيا واليمن.

وشكى الكثير من اليمنيين في تركيا من تردي أوضاعهم الاقتصادية بعد تأخرهم بسبب الحجر والحظر الذي تسبب به فيروس كورونا.

وبعث عدد كبير من الجالية اليمنية في تركيا رسائل مناشدة للحكومة اليمنية للعمل على تسيير رحلات مباشرة من تركيا إلى اليمن وهم سيدفعون تكاليف الرحلة.

Advertisements

وقال بعض من أفراد الجالية اليمنية للمشهد اليمني أن منهم الكثير لهم أكثر من ستة أشهر منهم من ذهب للعلاج وبعضهم للسياحة والدراسة أو كزيارة ، ونظرا للحجر وحظر الكيران الذي سببه فيروس كورونا ضلوا عالقين حتى اليوم.

وشكى أبناء الجالية اليمنية أن معظهم لايملك إيجار الشقق التي يسكنوها بعد تأخرهم ولايملكون مصاريف معيشية.

ويطلب أبناء الجالية اليمنية من الجهات المعنية في الحكومة الشرعية فقط تسيير رحلة مباشرة لليمنية من تركيا إلى اليمن.