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مناشدة عاجلة من أبناء الجالية اليمنية في تركيا إلى الحكومة الشرعية وطيران اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - ناشد عدد كبير من الجالية اليمنية في تركيا الجهات المعنية في الحكومة الشرعية بالعمل على إجلاءهم من تركيا وتسيير رحلات جوية بين تركيا واليمن.

وشكى الكثير من اليمنيين في تركيا من تردي أوضاعهم الاقتصادية بعد تأخرهم بسبب الحجر والحظر الذي تسبب به فيروس .

وبعث عدد كبير من الجالية اليمنية في تركيا رسائل مناشدة للحكومة اليمنية للعمل على تسيير رحلات مباشرة من تركيا إلى اليمن وهم سيدفعون تكاليف الرحلة.

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وقال بعض من أفراد الجالية اليمنية للمشهد اليمني أن منهم الكثير لهم أكثر من ستة أشهر منهم من ذهب للعلاج وبعضهم للسياحة والدراسة أو كزيارة ، ونظرا للحجر وحظر الكيران الذي سببه فيروس كورونا ضلوا عالقين حتى اليوم.

وشكى أبناء الجالية اليمنية أن معظهم لايملك إيجار الشقق التي يسكنوها بعد تأخرهم ولايملكون مصاريف معيشية.

ويطلب أبناء الجالية اليمنية من الجهات المعنية في الحكومة الشرعية فقط تسيير رحلة مباشرة لليمنية من تركيا إلى اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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