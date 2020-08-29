شكرا لبحثكم عن خبر في ظل تقاعس الجهات المعنية.. شاهد طفل بائع في الجولات يقوم بتنظيف مجرى السيول في صنعاء ”فيديو” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل بعمر 13 عام في العاصمة صنعاء يقوم بتنظيف مجرى السيول.

واستحوذ "طفل السيل" محمد بالعاصمة صنعاء، على اهتمام مئات النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي.

وعرف الطفل محمد حسين الحجوري، الذي يبلغ الثالثة عشرة، لدى النشطاء بـ"طفل السيل"؛ لأنه يقوم بفتح قنوات تصريف المياه المغلقة، بفعل الاتربة وتراكم المخلفات الصلبة، في شارع حده، أمام جولة الكميم، لكي يخرج منها الماء ولا يتراكم و يتسبب بجرف السيارات .

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ويعمل الطفل "الحجوري" أو "طفل السيل" في مسح زجاجات السيارات بجولة الرويشان القريبة من حي حده الراقي، وبمجرد أن أنتشر الفيديو الذي تم نشره للطفل وهو يفتح قنوات تصريف المياه، تلقى مائة دولار من متبرع يمني؛ وفقا لما ذكره النشطاء، الذين اشاروا الى أنه سيتم تكريمه مطلع الأسبوع المقبل، نظير قيامه بعمل هو من اختصاص سلطات أمانة العاصمة ، التي تديرها مليشيا الحوثي.

وقام الطفل محمد يوم أمس بتنظيف مجرى السيول في الأرصفة وفتحها وإخراج المخلفات منها حتى تمر المياه المتجمعة.

ونال محمد إعجاب الكثير من المتابعين والنشطاء الذي انتقدوا تقاعس الجهات المعنية والسلطة المحلية بالعاصمة في ظل تردي الأوضاع الخدماتية في العاصمة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها.