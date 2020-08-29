شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعدم عدد من مقاتليها في الجوف.. ومصادر تكشف عن الأسباب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، على إعدام عدد من مقاتليها في محافظة الجوف شمالي اليمن.
وذكرت مصادر ميدانية، أن مليشيا الحوثي قامت بإعدام أربعة من عناصرها في جبهة الجوف، بعد أن حاولوا الهروب من مواقعهم.
وبحسب المصادر فإن المشرف الحوثي على جبهة النضود، أمر بإعدام الأربعة المقاتلين الذين حاولوا الهرب، بعد أن تم إلقاء القبض عليهم في نقطة الصفراء.
وأشارت المصادر إلى أن المقاتلين الذين تم إعدامهم ينتمون إلى محافظة عمران منطقة "حمدة" مديرية عيال سريح.
هذا وقد تبكدت المليشيات الحوثية، خسائر فادحة في الارواح والعتاد خلال الايام القليلة الماضية، في مختلف الجبهات القتالية وخلال الفترة من 20 حتى 25 أغسطس/آب الجاري، شيعت المليشيات في مناطق سيطرتها 181 على الأقل من صرعاها بينهم 49 قيادياً، وهو ما يكشف حجم الخسائر، التي منيت بها تلك المليشيا في العديد من جبهات القتال.
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