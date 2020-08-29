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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يحقق انتصارات نوعية في مديرية الصومعة بالبيضاء
السبت 29 أغسطس 2020
الخليج 365
شهدت مديرية الصومعة، بمحافظة البيضاء(وسط اليمن)، الجمعة، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الموالية لإيران.
ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله، إن المواجهات اندلعت، الجمعة، وسط تقدم لأبطال القوات المسلحة المسنودة بالمقاومة الشعبية، في عدد من مواقع جبهة الحازمية بمديرية الصومعة.
وأشار المصدر إلى أن المعارك تدور بمختلف أنواع الأسلحة تزامناً مع غارات لمقاتلات التحالف العربي، التي استهدفت معدات وتجمعات للمليشيا الحوثية، في مديريتي قانية والقريشية.
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