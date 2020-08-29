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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا اليمن.. ارتفاع الإصابات إلى 1943 بعد تسجيل 10 إصابات جديدة

السبت 29 أغسطس 2020

الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن، مساء الجمعة تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس.



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وذكرت اللجنة أنه تم تسجيل 8 حالات إصابة في محافظة حضرموت و حالتان في محافظة مأرب، فيم تم تسجيل حالة وفاة.

وأوضحت اللجنة العليا أنه تم تسجيل 9 حالات تعافي من فيروس كورونا جميعها في محافظة حضرموت.

وأشارت اللجنة في موجزها اليومي على تويتر إلى ارتفاع إجمالي الحالات المؤكدة (1943) منها (563) وفاة و(1107).