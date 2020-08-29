جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، الجمعة، عن تحرير 20 من أسرى الجيش واللجان الشعبية من عدة جبهات.

وأوضح رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى في بيان صحفي، أن الإفراج عن الأسرى جاء ضمن عملية تبادل عبر وسطاء محليين.