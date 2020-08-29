شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في الكويت .. ليلة دخلة " غير شرعية بين حبيبين تفشل بعد ان أكتشفت والد الفتاة الخطة الشيطانية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فشلت "ليلة دخلة" غير شرعية بين حبيبين بعد اكتشاف والد الفتاة للخطة الشيطانية في منطقة "مبارك الكبير" بالكويت.

وذكر مصدر أمني كويتي، أن مواطنًا من مواليد العام 1969، تقدم إلى مخفر شرطة "مبارك الكبير"؛ زاعمًا بأن شابًا كويتيًا تقدم لخطبة ابنته، ولكن الأب رفض الخطبة بعدما سأل عن الشاب وعرف بأنه لا يتناسب مع ابنته.

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وأضاف المصدر: أن "الأب بأنه شاهد الشاب الخاطب الذي تقدم لخطبة ابنته ورفضه، شاهده يحاول أن يعتلي سور منزله، وحينما حاول اللحاق به، قام الشاب بالفرار لجهة غير معلومة".

وأشار المصدر الأمني إلى أنه "تم استدعاء المدعى عليه لمواجهته بإفادات الأب وتسجيل قضية له بعنوان الشروع في تسوّر منزل لارتكاب جريمة"، بحسب صحيفة "الأنباء".

وتابع بقوله: أنه "بعد التحقيق مع الشاب واعترافه بالأمر قامت الجهات الأمنية الكويتية بأخذ تعهد على الشاب بعدم التعرض لمنزل الرجل أو لابنته أو أي من أسرته".

من جانبه، أكد الوالد بأن الشاب تقدم بشكل ودي لخطبة الفتاة، ولكنه لم يقم بالموافقة على ذلك بحكم أنه والد الفتاة وولي أمرها، ورفض لأسباب هو يرتئيها لمصلحة ابنته، لتثور ثائرة الشاب العريس المتقدم، ويرتكب هذه الفعلة دون إدراك منه لخطورتها ومآلاتها التي قد تتسبب بكارثة تدمر حياته ومستقبله.