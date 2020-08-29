جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



لقي العشرات من مرتزقة العدوان مصرعهم، واصيب اخرون في مأرب (شرقي اليمن) اثر المعارك التي يخوضها ابطال الجيش واللجان الشعبية مع تحالف العدوان ومرتزقته بالمحافظة.

وكشفت مصادر اعلامية موالية لحزب الاصلاح (جماعة الاخوان في اليمن) عن مصرع العديد من مواليهم بينهم قيادات عسكرية خلال الأيام الماضية ومنهم:

1-الرائد عدنان محمد صالح جريد

2-الملازم نوح حسين يحيى اليوسفي

3-القيادي علي محمد دبش

4-صالح عبدالصمد الفغيمي المرادي

5- ناصر صالح الفتيني المرادي

6- ناصر احمد الحسيني المرادي

7- طالب صلاح الطالبي المرادي

8- علي عبدالله ناصر الحسيني المرادي

9- عبدالرب سالم أحمد الأجدعي الطهيفي

10- علي احمد عمر النهمي

11- سلطان على صالح الطالبي المرادي

12- صالح احمد الحسيني المرادي

13- عبدالله مجيديع المرادي

14- احمد محمد مجيديع المرادي

15-عبدالله ربيش ناصر مدراج

16- علي أحمد النهمي المرادي

17- سعيد الحاج النهمي المرادي

18- راجح ناجي مجيديع المرادي

19- جونه الطياره المرادي

20- علي ناصر واكد المرادي

21- بشار الراشد

22- علي مسعد قايد الجروف

23- مثنى علي مثنى صالح التركي

24- يوسف الجروف

25- عيسى محمد هندي هادي الازارقي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. حزب الاصلاح يعترف بمصرع العشرات من عناصره في مأرب بينهم قيادات عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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