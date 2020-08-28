عـاجل .. السعودية تشهد كارثة مرعبة قبل قليل .. وتحذيرات صارمة للمواطنيين والمقيميين بمغادرة البلاد فورا .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - توعدت المملكة العربية السعودية، الوافدين المخالفين لتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا بالإبعاد والغرامة.

ونشر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على حسابه في"تويتر"، قرارا يقضي بأن أي مقيم يخالف تعليمات ارتداء الكمامة، وترك مسافة (التباعد الاجتماعي)، أو يرفض قياس درجة حرارته عند دخول مقرات القطاع العام والخاص، يبعد فورا عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة بحقه.

وأشار إلى أن العقوبة المالية تبدأ بغرامة 1000 ريال في المرة الأولى، وتضاعَف في حال التكرار.

وفي سياق متصل حذّر الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري ، من خطورة الممارسات الخاطئة، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والسلوكيات الصحية في عودة الانتقال النشط للفيروس في المجتمع بشكل كبير جدا، ومنه إلى الأسر.

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وأوضح عسيري خلال تصريحه لقناة "الإخبارية" السعودية، أن الوزارة رصدت سلوكيات خاطئة من أبرزها : عدم الالتزام بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، والتزاحم في المحلات التجارية.

وأضاف : "حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال تسجل أعداداً كبيرة يوميا بالرغم من أن سقف الأعداد مستقر، ويتراوح ما بين 1600 إلى 1800 إصابة في اليوم، والتي تتركز في جدة والرياض".

وسجلت السعودية حتى صباح أمس الخميس، 91 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها وفاة 579 شخصا

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