92 خرقا لقوى العدوان في الحديدة و11 غارة سعودية على مأرب والبيضاء

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
ارتكبت قوى العدوان السعودي أكثر من 92 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، غارتين لطيران تجسسي مقاتل في الدريهمي استهدفت منزل العلامة يحيى حمود الأهدل وأدت إلى استشهاده.
وأضاف المصدر أن خروق العدوانشملت تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس و4 طائرات تجسسية في التحيتا وحيس و32 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و52 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
من جانب آخر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 8 غارات جوية على مديرية العبدية بمحافظة مأرب وغارتين على مديرية ناطع وغارة على مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.
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