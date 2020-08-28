شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ناصر القصبي يرد على مدير قنوات MBC : القادم أشد ألماً والدم مسكوب مسكوب!.. مالذي حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رد الفنان ناصر القصبي على التغريدة التى كتبها المدير العام لقنوات MBC علي جابر في موقع تويتر.

وكان جابر قد كتب عن الأوضاع المؤلمة التى تشهدها بلده لبنان، مستنكرا في الوقت ذاته الدم بسبب الصراعات الدائرة بين أطياف شعبه.

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وتفاعل القصبي مع التغريدة وكتب : "المؤلم أكثر يا صديقي أن القادم أشد ألماً وأن الدم مسكوب مسكوب"، ورد جابر عليه بأنه يتفق معه فيما يتوقعه من أوضاع يمكن أن يشهدها لبنان في الفترة القادمة.

المصدر: تويتر